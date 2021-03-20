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    Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Шальке»

    «Шальке» — «Боруссия» М: счет 0:3, обзор голов

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    Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила на выезде «Шальке» (3:0) в матче 26 тура Бундеслиги. Команда прервала серию из семи поражений.

    Ларс Штиндль
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    Ларс Штиндль

    Победу гостям принесли точные удары Ларса Штиндль, Штефана Лайнера и Нико Эльведи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Боруссия М 0:3
    Голы: 0:1 Ларс Штиндль (15'), 0:2 Штефан Ляйнер (63'), 0:3 Фредерик Реннов (автогол) (72') Шальке 04: Фредерик Реннов, Шкодран Мустафи, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Омар Маскарель, Суат Сердар, Виллиам (Бастиан Очипка, 2027'), Зеад Колашинац, Kerim Calhanoglu, Бенито Раман (Амин Арит, 6427'), Matthew Hoppe (Клас-Ян Хунтелар, 7627') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер (Луис Байер, 8927'), Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Марку Тюрам (Валентин Лацаро, 7727'), Ларс Штиндль (Брил Эмболо, 8327'), Йонас Хофман (Ханнес Вольф, 8327'), Флориан Нойхаус (Денис Закария, 8927'), Алассан Плеа Предупреждения: Рами Бенсебаини (7'), Омар Маскарель (22'), Ларс Штиндль (54')

    В чемпионате Германии это была первая победа команды в 8 последних турах. Сейчас клуб занимает 9 место (36 очков) в таблице.

    «Шальке» по-прежнему находится на дне, имея лишь 10 очков на счету.

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