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    «Спартак» нанес крупное поражение «Уралу»

    «Спартак» — «Урал»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле разгромил «Урал» — 5:1.

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    «Красно-белые» открыли счет на 12-й минуте, когда Джордан Ларссон из-за штрафной площади с левой направил мяч в сетку ворот.

    На 26-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Квинси Промес получил передачу в штрафной, ушел от защитника и с левой пробил точно под дальнюю штангу.

    В концовке первого тайма отличился Александр Соболев, реализовавший пенальти.

    Спустя десять минут после начала второго тайма право на пенальти уже получил «Урал», и Эрик Бикфалви сократил отставание своей команды.

    Впрочем, спустя пару минут Ларссон оформил дубль, точно пробив со штрафного под перекладину.

    Победную точку в компенсированное время поставил Соболев, реализовав пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Урал 5:1
    Голы: 1:0 Джордан Ларссон (12'), 2:0 Квинси Промес (26'), 3:0 Александр Соболев (пенальти) (45'), 3:1 Эрик Космин Бикфалви (пенальти) (55'), 4:1 Джордан Ларссон (57'), 5:1 Александр Соболев (пенальти) (90') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (Илья Гапонов, 8927'), Павел Маслов, Айртон Лукас, Квинси Промес, Алекс Краль (Йоррит Хендрикс, 3127'), Роман Зобнин (Илья Кутепов, 6727'), Наиль Умяров, Александр Соболев, Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 8827') Урал: Иван Коновалов, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков (Арсен Адамов, 7727'), Алексей Герасимов, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Бранко Йовичич (Роман Емельянов, 4627'), Рамазан Гаджимурадов (Ylldren Ibrahimaj, 6727'), Артем Максименко (Вячеслав Подберёзкин, 6627') Предупреждения: Алексей Герасимов (56'), Самуэль Жиго (74'), Илья Кутепов (76'), Джордан Ларссон (85'), Иван Коновалов (85'), Айртон Лукас (86'), Стефан Страндберг (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место (44 очка), а «Урал» — 12-е (26 очков).

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