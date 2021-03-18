«Бавария» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над римским(2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 32-й минуте в ворота римлян был назначен пенальти. После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Лацио» арбитр зафиксировал фол со стороны Мурики и указал на точку.

Роберт Левандовски уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 73-й минуте, после классного паса от Алабы низом вышел один на один по центру Шпо-Мотинг и уверенным ударом отправил мяч мимо Рейны в сетку ворот.

Римляне отквитали один мяч на 82-й минуте. Перейра исполнил классную подачу со штрафного с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где оставшийся без присмотра Пароло ударом головой отправил мяч точно в цель.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бавария — Лацио 2:1 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (33'), 2:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (73'), 2:1 Марко Пароло (82') Бавария: Александр Нюбель, Бенжамен Павар, Жером Боатенг (Никлас Зюле, 4627'), Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Йозуа Киммих (Хави Мартинес, 7727'), Серж Гнабри, Лерой Зане, Леон Горецка (Альфонсо Дэвис, 6427'), Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 7127'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 7127') Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Луис Альберто (Данило Катальди, 7527'), Гонсало Эскаланте (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 8427'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари (Марко Пароло, 5727'), Мохамед Фарес (Сенад Лулич, 4627'), Хоакин Корреа, Ведат Мурики (Андреас Перейра, 5527') Предупреждения: Штефан Даниэл Раду (26'), Франческо Ачерби (31'), Сергей Милинкович-Савич (39'), Леон Горецка (49'), Хоакин Корреа (70')

«Бавария» выиграла первый матч с «Лацио» со счетом 4:1 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.