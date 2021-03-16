Сане: «Лацио» очень силен, надо отнестись к ответной игре серьезно

Нападающий «Баварии»поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче мюнхенский клуб в Риме разгромил итальянцев со счетом 4:1.

«Победа в Лиге чемпионов — моя главная задача и большая мечта. Именно поэтому мне так важно хорошо сыграть и завтра вечером, и в оставшейся части сезона.

Нужно быть хорошо готовым к любому матчу Лиги чемпионов и настроиться на него должным образом. Все мы понимаем, что дуэль с "Лацио" еще не закончена.

Пусть мы выиграли первый матч 4:1, но путевка в четвертьфинал у нас еще не в кармане. "Лацио" очень силен, и если мы не отнесемся к этой игре серьезно, то может произойти непоправимое.

Попав в новую команду, прежде всего нужно ознакомиться с условиями работы, порядком тренировок и прочим.

Мне было еще сложнее, ведь я растерял игровой ритм, поскольку долгое время был травмирован. Так что сперва важно было снова обрести игровые кондиции.

Сейчас чувствую себя куда лучше, поскольку знаю всех ребят по отдельности и команду в целом. И это одна из причин того, почему в последнее время мои дела пошли в гору», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.