Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

Шамиль Газизов Фото: ФК «Уфа»
Занимавший пост генерального директора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором клуба.
Напомним, Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». В декабре он покинул «красно-белых».
Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) March 16, 2021
Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Ранее занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба. pic.twitter.com/qID8jqxVO1
После 22 туров «Уфа» с 14 очками занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ.