ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта
  • 11:11
    • Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»
  • 07:30
    • Власти Мальты разрешили национальной сборной провести домашний матч с Россией
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Уэску»
  • 00:53
    • Гол Жоты принес «Ливерпулю» важную победу
  • 22:57
    • Вратарь «Колорадо» Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ
    Все новости спорта

    Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Уфа» на своем официальном сайте объявила о возвращении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

    Шамиль Газизов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамиль Газизов

    Занимавший пост генерального директора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором клуба.

    Напомним, Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». В декабре он покинул «красно-белых».

    После 22 туров «Уфа» с 14 очками занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Наконец-то произойдет обмен голами?
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бирмингем — Рединг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры