Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

на своем официальном сайте объявила о возвращениина пост генерального директора клуба.

Занимавший пост генерального директора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором клуба.

Напомним, Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». В декабре он покинул «красно-белых».

Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»

Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Ранее занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба. pic.twitter.com/qID8jqxVO1 — ФК УФА (@UfaFc) March 16, 2021

После 22 туров «Уфа» с 14 очками занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ.