ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
  • 20:58
    • «Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби
  • 01:55
    • «Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера
  • 01:12
    • «Атлетико» в большинстве не справился с «Хетафе»
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Фулхэм»
  • 22:30
    • Дортмундская «Боруссия» победила «Герту»
    Все новости спорта

    Симеоне: Я считаю нужно оставаться спокойными

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после матче с «Хетафе» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    Диего Симеоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Симеоне

    «Плохие восемь матчей? Я беру за отсчет последние четыре. Мы две игры выиграли, в двух были ничьи. Мы победили "Вильярреал" и "Атлетик".

    Ничьи с "Реалом", где могли победить, а сегодня был очень хороший тайм. Первый не соответствовал ожиданиям. Ла Лига сложна во всех матчах. В первом тайме мы сыграли неважно. Во втором тайме у нас было больше шансов. Я считаю нужно оставаться спокойными, если команда играет хорошо. "Реал" и "Барселона" могут не проиграть ни одной игры.

    Давление — нормальный процесс, ведь мы почти весь сезон идем первыми. Осталось одиннадцать туров. Говорили, что "Барселона" в плохом состоянии. Все увидели, что они могли выиграть в Париже. У них новый президент и много энтузиазма. "Реалу" всегда удается наладить игру в таких ситуациях. За нами стоят два монстра», — передает слова Симеоне Marca.

    «Атлетико» продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» находится на 15-й строчке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли «Локо» сочинцам за поражение в первом круге?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Моуринью снова перехитрит Артету?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.85
    •
  • Динамовцы выиграют во втором тайме?
  • «Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    42.15
  • Суперэкспресс на выходные 13-14 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры