Симеоне: Я считаю нужно оставаться спокойными

Главный тренердал комментарий после матче с «Хетафе» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Плохие восемь матчей? Я беру за отсчет последние четыре. Мы две игры выиграли, в двух были ничьи. Мы победили "Вильярреал" и "Атлетик".

Ничьи с "Реалом", где могли победить, а сегодня был очень хороший тайм. Первый не соответствовал ожиданиям. Ла Лига сложна во всех матчах. В первом тайме мы сыграли неважно. Во втором тайме у нас было больше шансов. Я считаю нужно оставаться спокойными, если команда играет хорошо. "Реал" и "Барселона" могут не проиграть ни одной игры.

Давление — нормальный процесс, ведь мы почти весь сезон идем первыми. Осталось одиннадцать туров. Говорили, что "Барселона" в плохом состоянии. Все увидели, что они могли выиграть в Париже. У них новый президент и много энтузиазма. "Реалу" всегда удается наладить игру в таких ситуациях. За нами стоят два монстра», — передает слова Симеоне Marca.

«Атлетико» продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» находится на 15-й строчке.