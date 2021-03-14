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    Рахимов: Считаю, что «Рубин» был сильнее нас

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    Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча 22-го тура РПЛ с «Рубином» (0:3).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «На самом деле много допускали простых ошибок, быстро теряли матч, первый тайм мы сыграли очень плохо.

    У нас новая тройка игроков в центре поля, проблемы были, но счёт был уже 0:2, поэтому я считаю, что "Рубин" был сильнее нас.

    Нужно успокоиться, проанализировать и потом делать выводы», — приводит слова наставника уфимской команды телеканал «Матч ТВ».

    «Уфа» занимает 15-е место, набрав 14 очков. Коллектив из столицы Башкортостана 18 марта примет московский «Локомотив» в рамках 23-го тура РПЛ.

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