«Урал» — «Ротор»: счет 1:0, обзор гола

«Урал» — «Ротор» Фото: fcural
Единственный гол в матче забил полузащитник Эрик Бикфалви.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Ротор 1:0
Гол: 1:0 Эрик Космин Бикфалви (83') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев (Алексей Евсеев, 80'), Рафал Аугустыняк, Эрик Космин Бикфалви, Даниэль Мишкич (Вячеслав Подберёзкин, 80'), Отман Эль-Кабир (Рамазан Гаджимурадов, 68'), Павел Погребняк (Андрей Панюков, 63') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Азат Байрыев (Камиль Муллин, 87'), Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani (Flamarion, 40'), Сергей Макаров, Иван Маевский, Евгений Песегов, Илья Жигулёв (Giorgi Arabidze, 87'), Дмитрий Шомко, Андрес Понсе
«Урал» набрал 26 очков и оторвался от «Ротора» на 8 пунктов. «Ротор» занимает 13 место в зоне плей-офф на выбывание.