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    «Лион» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

    «Реймс» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

    «Лион»
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    «Лион»

    В середине первого тайма Матье Кафаро вывел хозяев поля вперед. Гости ушли от поражения в компенсированное время — гол забил Тино Кадевере.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Реймс — Лион 1:1
    Голы: 1:0 Матьё Кафаро (34'), 1:1 Тино Кадевере (90') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Валон Бериша (Эль Билал Туре, 67'), Маршал Манетси, Натанаэль Мбюкю, Матьё Кафаро (Fode Doucoure, 75'), Булайе Диа (Арбер Зенели, 74') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа, Маттиа Де Шильо (Максвелл Корне, 46'), Уссем Ауа (Максанс Какере, 46'), Лукас Пакета (Ислам Слимани, 67'), Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби, Мемфис Депай, Райан Шерки (Тино Кадевере, 46') Предупреждения: Мемфис Депай (30'), Матьё Кафаро (43'), Юнис Абдельхамид (60'), Маршал Манетси (68')

    «Лион» находится на третьем месте в таблице чемпионата Франции. «Реймс» занимает 11-ю строчку.

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