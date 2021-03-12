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    Рамос: Было бы неплохо укрепить «Реал» с помощью такой девятки, как Холанн

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    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что клубу было бы легче договориться о трансфере форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна, чем о сделке по нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Возможно, в силу текущих обстоятельств и сложившейся ситуации, сегодня, я думаю, "Реалу" было бы немного легче подписать Холанна, нежели Мбаппе. О Килиане говорят как о возможной замене Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поэтому обстоятельства его возможного перехода более сложны.

    Было бы неплохо укрепить "Реал" с помощью такой девятки, как Холанн, у которого есть то, чего нам не хватает, — скорости, голода до побед, роста… Конечно, Мбаппе такой же качественный форвард, но договориться с Эрлингом будет намного проще», — приводит слова Рамоса Goal.

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