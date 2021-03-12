Рамос: Было бы неплохо укрепить «Реал» с помощью такой девятки, как Холанн

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Возможно, в силу текущих обстоятельств и сложившейся ситуации, сегодня, я думаю, "Реалу" было бы немного легче подписать Холанна, нежели Мбаппе. О Килиане говорят как о возможной замене Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поэтому обстоятельства его возможного перехода более сложны.
Было бы неплохо укрепить "Реал" с помощью такой девятки, как Холанн, у которого есть то, чего нам не хватает, — скорости, голода до побед, роста… Конечно, Мбаппе такой же качественный форвард, но договориться с Эрлингом будет намного проще», — приводит слова Рамоса Goal.