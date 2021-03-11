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    Клопп: Все провели хороший матч

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после второй победы над «Лейпцигом» в 1/8 Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Два центральных защитника провели прекрасную игру. Вся защита была великолепна, а задача была непростая. Надо было оказывать давление на соперника. Мы оборонялись глубоко очень качественно и цельно, это важно. Все провели хороший матч.

    Мы создали много моментов в первом тайме, но не смогли забить — так мы и играем в последнее время. Но парни добились главного — никто не смог увидеть, насколько хорош может быть "Лейпциг". Обычно это монструозная команда, невероятно сильная, но мы защищались отменно», — сказал Клопп BT Sport.

    По сумме двух матчей «Ливерпуль» победил со счетом 4:0 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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