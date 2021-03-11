Клопп: Все провели хороший матч

Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий после второй победы над «Лейпцигом» в 1/8 Лиги чемпионов.

«Два центральных защитника провели прекрасную игру. Вся защита была великолепна, а задача была непростая. Надо было оказывать давление на соперника. Мы оборонялись глубоко очень качественно и цельно, это важно. Все провели хороший матч.

Мы создали много моментов в первом тайме, но не смогли забить — так мы и играем в последнее время. Но парни добились главного — никто не смог увидеть, насколько хорош может быть "Лейпциг". Обычно это монструозная команда, невероятно сильная, но мы защищались отменно», — сказал Клопп BT Sport.

По сумме двух матчей «Ливерпуль» победил со счетом 4:0 и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов.