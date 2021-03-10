Куадрадо: Неудачи порой приходится переживать и великим командам

Полузащитник «Ювентуса»прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, но уступили по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

«Комментировать особо нечего. Я горжусь нашей командой и теми бойцовскими качествами, которые мы продемонстрировали. У нас были шансы и в первом тайме.

Когда я бил по воротам в добавленное время, то сразу же вспомнил свой гол в Мадриде в ворота "Атлетико" в 2019-м. К сожалению, на сей раз мяч попал в перекладину.

Такое порой случается, но мы профессионалы. Неудачи порой приходится переживать и великим командам», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.