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    Куадрадо: Неудачи порой приходится переживать и великим командам

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    Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

    Хуан Куадрадо
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    Хуан Куадрадо

    Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, но уступили по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

    «Комментировать особо нечего. Я горжусь нашей командой и теми бойцовскими качествами, которые мы продемонстрировали. У нас были шансы и в первом тайме.

    Когда я бил по воротам в добавленное время, то сразу же вспомнил свой гол в Мадриде в ворота "Атлетико" в 2019-м. К сожалению, на сей раз мяч попал в перекладину.

    Такое порой случается, но мы профессионалы. Неудачи порой приходится переживать и великим командам», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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