Де Лихт: Вылететь из Лиги чемпионов уже в марте — это большое разочарование

Защитник «Ювентуса»выразил огорчение вылетом своей команды из Лиги чемпионов.

Туринцы дома победили «Порту» (3:2 д.в.) в ответном матче 1/8 финала, но уступили по сумме двух матчей (4:4) за счет выездных голов португальцев.

«Это очень обидно. Играли против десятерых соперников почти весь матч. Такой вылет всегда сложно пережить.

Не считаю, что мы плохо начали игру. Во втором тайме действовали здорово, была скорость, создавали моменты, забили два гола, но затем мяч просто не шел в ворота.

Вылететь из Лиги чемпионов уже в марте — это большое разочарование», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.