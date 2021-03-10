«Атлетико» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийв перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании одержал домашнюю победу надиз Бильбао — 2:1.

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости — отличился Икер Муниаин. В добавленное к первому тайму время счет сравнял Маркос Льоренте.

Победный для мадридцев мяч забил на 51-й минуте с пенальти Луис Суарес.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Атлетик 2:1 Голы: 0:1 Икер Муньяин (21'), 1:1 Маркос Льоренте (45'), 2:1 Луис Суарес (пенальти) (51') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Тома Лемар (Сауль Ньигес, 67'), Маркос Льоренте (Жоффрей Кондогбиа, 88'), Янник Карраско (Ренан Лоди, 89'), Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 67'), Луис Суарес (Лукас Торрейра, 72') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос (Андер Капа, 80'), Микель Весга (Дани Гарсия, 59'), Унаи Лопес (Унай Венседор, 73'), Икер Муньяин (Хон Морсильо, 80'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 73') Предупреждения: Оскар де Маркос (38'), Микель Весга (41'), Фелипе (43'), Ренан Лоди (90')

Возглавляющий таблицу Примеры «Атлетико» набрал 62 очка и теперь опережает ближайшего преследователя — «Барселону» — на 6 очков. «Атлетик» с 33 очками — 8-й.

В 27-м туре мадридцы сыграют 13 марта в гостях с «Хетафе», «Атлетик» 14-го числа на выезде встретится с «Сельтой».