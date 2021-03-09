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    Вейналдум: Лига чемпионов может спасти этот сезон, но только если мы ее выиграем

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджинио Вейналдум рассказал о настрое на ответный матч с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Джорджинио Вейналдум
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    Джорджинио Вейналдум

    Первую встречу мерсисайдцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

    «Болельщики делают нас сильнее, чем мы есть на данный момент. Это очевидно, никто не может этого отрицать.

    Но мы можем играть лучше и без фанов на трибунах. Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы стадионы были полные.

    Лига чемпионов может спасти этот сезон. Но только если мы ее выиграем, а всем известно, как это трудно.

    Любой из оставшихся участников может победить. Мы хотели бороться за все возможные трофеи, в том числе за Лигу чемпионов. Так что постараемся изо всех сил», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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