Вейналдум: Лига чемпионов может спасти этот сезон, но только если мы ее выиграем

Полузащитник «Ливерпуля»рассказал о настрое на ответный матч св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первую встречу мерсисайдцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

«Болельщики делают нас сильнее, чем мы есть на данный момент. Это очевидно, никто не может этого отрицать.

Но мы можем играть лучше и без фанов на трибунах. Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы стадионы были полные.

Лига чемпионов может спасти этот сезон. Но только если мы ее выиграем, а всем известно, как это трудно.

Любой из оставшихся участников может победить. Мы хотели бороться за все возможные трофеи, в том числе за Лигу чемпионов. Так что постараемся изо всех сил», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.