Тухель: «Челси» заслужил победу в матче с «Эвертоном»

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в 28-м туре АПЛ.

«Мы заслужили победу. Это был очень сложный первый тайм, но мы полностью его контролировали. Во втором тайме мы повысили свой уровень и провели много опасных атак. Очень доволен Каем Хаверцем.

Мы доверили ему место в составе и он оправдал это доверие. Это игрок, у которого есть все возможности, чтобы быть доминирующей фигурой в нападении, и он сделал шаг вперед», — цитирует Тухеля BT Sport.

«Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Эвертон» прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку с 46 очками.