ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Зенит»Шоу на огороде. Супергол Макарова и промах Дзюбы возродили интригу в РПЛ
  • 00:49
    • «Аталанта» с Миранчуком уступила «Интеру»
  • 22:55
    • Автогол и пенальти помогли «Челси» обыграть «Эвертон»
  • 19:54
    • «Динамо» сократило отставание в серии со СКА
  • 18:39
    • «Рубин» вырвал победу в матче с «Зенитом», Дзюба не забил пенальти
  • 15:51
    • «Локомотив» в Туле обыграл «Арсенал»
    Все новости спорта

    Тухель: «Челси» заслужил победу в матче с «Эвертоном»

    Футбол Футбол Англии АПЛ Челси Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0) в 28-м туре АПЛ.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Мы заслужили победу. Это был очень сложный первый тайм, но мы полностью его контролировали. Во втором тайме мы повысили свой уровень и провели много опасных атак. Очень доволен Каем Хаверцем.

    Мы доверили ему место в составе и он оправдал это доверие. Это игрок, у которого есть все возможности, чтобы быть доминирующей фигурой в нападении, и он сделал шаг вперед», — цитирует Тухеля BT Sport.

    «Челси» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Эвертон» прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку с 46 очками.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» проиграет «Севилье» в ответном матче?
  • «Боруссия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Отыграется ли «Ювентус» против «Порту»?
  • «Ювентус» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА выиграет серию всухую?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  20.51
  • Суперэкспресс на еврокубки 9-11 марта
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Свитолина — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры