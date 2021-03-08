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    Рыбус: Давно не побеждали в Туле, хотелось сегодня взять три очка

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    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в 21-м туре РПЛ и возвращение на поле нападающего Федора Смолова.

    Мацей Рыбус
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    Мацей Рыбус

    Форвард отметился голом и результативным пасом.

    «Хорошая игра. Давно не побеждали в Туле, хотелось сегодня взять три очка. Очень рады выиграть.

    Федя — молодец. Когда он выходил на поле, нам было тяжело играть против "Арсенала". Нас немного поддавили.

    Федя забил прекрасный гол, отдал голевой пас. Рад за него. Четыре месяца он не играл, надеюсь, дальше продолжит в том же темпе.

    Сотый матч за "Локо"? До игры не знал об этом, уже после сказали. Здорово, что добрался до такой цифры», — сказал Рыбус «Спорт-Экспрессу».

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