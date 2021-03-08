«Рубин» — «Зенит»: счет матча 2:1, обзор голов

На 40-й минуте в ворота питерского клуба был назначен пенальти — мяч попал в выставленную в сторону руку Кузяева.
Одиннадцатиметровый реализовал Джордже Деспотович. Игрок «Рубина» с разбега вкрутил мяч по центру под перекладину, а Лунёв прыгнул в левый от себя угол.
На 75-й минуте Кварацхелия сбил Кузяева на фланге. Ракицкий закрутил мяч со штрафного точно на голову Азмуну, который пробил с рикошетом от газона, и мяч, задев руку Дюпина, влетел в ворота «Рубина».
На второй добавленной минуте Деспотович отдал передачу из своей штрафной на Дениса Макарова, который по пути к воротам 4 раза обыграл защитников «Зенита», после чего направил мяч впритирку с правой стойкой.
Уже на девятой добавленной минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти — защитник сбил в штрафной Сутормина.
Но Артем Дзюба слабо пробил с «точки» в правый от себя угол, и Дюпин выхватил сферу в свои перчатки.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, казанцы догнали по очкам «Локомотив» и «Ростов», и занимают седьмое место.