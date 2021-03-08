«Рубин» — «Зенит»: счет матча 2:1, обзор голов

Казанскийна своем поле одержал победу над питерским(2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

На 40-й минуте в ворота питерского клуба был назначен пенальти — мяч попал в выставленную в сторону руку Кузяева.

Одиннадцатиметровый реализовал Джордже Деспотович. Игрок «Рубина» с разбега вкрутил мяч по центру под перекладину, а Лунёв прыгнул в левый от себя угол.

На 75-й минуте Кварацхелия сбил Кузяева на фланге. Ракицкий закрутил мяч со штрафного точно на голову Азмуну, который пробил с рикошетом от газона, и мяч, задев руку Дюпина, влетел в ворота «Рубина».

На второй добавленной минуте Деспотович отдал передачу из своей штрафной на Дениса Макарова, который по пути к воротам 4 раза обыграл защитников «Зенита», после чего направил мяч впритирку с правой стойкой.

Уже на девятой добавленной минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти — защитник сбил в штрафной Сутормина.

Но Артем Дзюба слабо пробил с «точки» в правый от себя угол, и Дюпин выхватил сферу в свои перчатки.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Зенит 2:1 Голы: 1:0 Джордже Деспотович (пенальти) (41'), 1:1 Сердар Азмун (75'), 2:1 Денис Макаров (90') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, Дарко Йевтич, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Леон Мусаев (Михаил Костюков, 18'), Солтмурад Бакаев (Александр Зуев, 73'), Джордже Деспотович Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев (Алексей Сутормин, 82'), Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 82'), Вильмар Барриос, Далер Кузяев (Александр Ерохин, 87'), Вендел, Магомед Оздоев (Андрей Мостовой, 87'), Сердар Азмун, Артём Дзюба Предупреждения: Деян Ловрен (77'), Александр Зуев (83')

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, казанцы догнали по очкам «Локомотив» и «Ростов», и занимают седьмое место.