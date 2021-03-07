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    РПЛ опубликовала календарь чемпионата до конца сезона

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    РПЛ на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей до конца чемпионата России.

    РПЛ опубликовала календарь чемпионата до конца сезона
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    РПЛ опубликовала календарь чемпионата до конца сезона

    24-й тур

    3 апреля (суббота)

    14:00 «Ротор» — «Локомотив»
    16:30 «Рубин» — «Сочи»
    16:30 «Краснодар» — «Ахмат»
    19:00 «Динамо» — «Уфа»

    4 апреля (воскресенье)

    14:00 «Урал» — «Арсенал»
    16:30 «Тамбов» — ЦСКА
    19:00 «Ростов» — «Спартак»

    5 апреля (понедельник)

    19:00 «Зенит» — «Химки»

    7-8 апреля — 1/4 финала Кубка России

    25-й тур

    10 апреля (суббота)

    14:00 «Химки» — «Тамбов»
    16:30 «Уфа» — «Ахмат»
    19:00 «Ростов» — «Рубин»

    11 апреля (воскресенье)

    14:00 «Арсенал» — «Краснодар»
    16:30 «Динамо» — «Урал»
    16:30 «Сочи» — «Зенит»
    19:00 «Локомотив» — «Спартак»

    12 апреля (понедельник)

    19:00 ЦСКА — «Ротор»

    26-й тур

    17 апреля (суббота)

    14:00 «Ахмат» — «Химки»
    16:30 «Ротор» — «Динамо»
    16:30 «Локомотив» — «Ростов»
    19:00 «Краснодар» — «Зенит»

    18 апреля (воскресенье)

    12:00 «Урал» — «Рубин»
    14:00 «Арсенал» — «Тамбов»
    16:30 «Сочи» — ЦСКА
    19:00 «Спартак» — «Уфа»

    21-22 апреля — 1/2 финала Кубка России

    27-й тур

    24 апреля (суббота)

    14:00 «Урал» — «Ахмат»
    16:30 «Зенит» — «Ротор»
    19:00 «Динамо» — «Химки»
    19:00 «Тамбов» — «Локомотив»

    25 апреля (воскресенье)

    14:00 «Уфа» — «Сочи»
    16:30 «Спартак» — ЦСКА
    16:30 «Ростов» — «Арсенал»
    19:00 «Рубин» — «Краснодар»

    28-й тур

    1 мая (суббота)

    14:00 «Ротор» — «Ахмат»
    14:00 «Химки» — «Урал»
    16:30 ЦСКА — «Уфа»
    19:00 «Краснодар» — «Сочи»

    2 мая (воскресенье)

    14:00 «Рубин» — «Динамо»
    16:30 «Ростов» — «Тамбов»
    19:00 «Зенит» — «Локомотив»

    3 мая (понедельник)

    16:30 «Арсенал» — «Спартак»

    29-й тур

    7 мая (пятница)

    18:00 «Ахмат» — «Тамбов»
    20:00 «Сочи» — «Ротор»

    8 мая (суббота)

    14:00 «Уфа» — «Зенит»
    16:30 «Арсенал» — «Рубин»
    16:30 «Локомотив» — «Динамо»
    19:00 ЦСКА — «Краснодар»

    10 мая (понедельник)

    16:30 «Урал» — «Ростов»
    19:00 «Спартак» — «Химки»

    12 мая — финал Кубка России

    30-й тур

    16 мая (воскресенье)

    14:00 «Ростов» — «Краснодар»
    14:00 «Ахмат» — «Спартак»
    14:00 «Динамо» — ЦСКА
    14:00 «Локомотив» — «Урал»
    14:00 «Тамбов» — «Зенит»
    14:00 «Рубин» — «Ротор»
    14:00 «Уфа» — «Арсенал»
    14:00 «Химки» — «Сочи»

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