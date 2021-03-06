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    Федотов: Мне кажется, что «Сочи» смотрелся острее

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после матча 21-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Хотели победить. Делали все. Сложное поле. Игра получилась интересной, держала зрителей в напряжении до последней минуты.

    Мне кажется, что "Сочи" смотрелся острее, мы и "голик" свой забили, который отменили из-за офсайда.

    Пару моментов еще было. Приложили максимум усилий. Очко тоже двигает нас вперед. Хороший соперник.

    Несмотря на тяжелые погодные условия, футбол был, осмысленные комбинации и страсть.

    Соперник усилил давление в концовке. Было напряжение, но не позволили ничего создать. Но и у нас были подходы справа. Не получилось отдать последнюю передачу», — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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