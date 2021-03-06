Федотов: Мне кажется, что «Сочи» смотрелся острее

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
«Хотели победить. Делали все. Сложное поле. Игра получилась интересной, держала зрителей в напряжении до последней минуты.
Мне кажется, что "Сочи" смотрелся острее, мы и "голик" свой забили, который отменили из-за офсайда.
Пару моментов еще было. Приложили максимум усилий. Очко тоже двигает нас вперед. Хороший соперник.
Несмотря на тяжелые погодные условия, футбол был, осмысленные комбинации и страсть.
Соперник усилил давление в концовке. Было напряжение, но не позволили ничего создать. Но и у нас были подходы справа. Не получилось отдать последнюю передачу», — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».