Федотов: Мне кажется, что «Сочи» смотрелся острее

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после матча 21-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0).

«Хотели победить. Делали все. Сложное поле. Игра получилась интересной, держала зрителей в напряжении до последней минуты.

Мне кажется, что "Сочи" смотрелся острее, мы и "голик" свой забили, который отменили из-за офсайда.

Пару моментов еще было. Приложили максимум усилий. Очко тоже двигает нас вперед. Хороший соперник.

Несмотря на тяжелые погодные условия, футбол был, осмысленные комбинации и страсть.

Соперник усилил давление в концовке. Было напряжение, но не позволили ничего создать. Но и у нас были подходы справа. Не получилось отдать последнюю передачу», — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».