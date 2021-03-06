«Балтика» — «Спартак-2»: счет матча 1:0, обзор гола

Калининградскаяодержала домашнюю победу над московским клубом(1:0) в матче 28-го тура первенства ФНЛ.

Единственный мяч на 19-й минуте забил нападающий хозяев Ишхан Гелоян.

Отметим, что на последних минутах первого тайма «Балтика» получила право на пенальти, но Михаил Маркин не сумел реализовать удар.

Футбол. Россия. ФНЛ Балтика — Спартак-2 1:0 Гол: 1:0 Ishkhan Geloyan (19') Балтика: Евгений Латышонок, Константин Ковалев (Аслан Дудиев, 75'), Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Иван Маклаков, Максим Кузьмин, Алихан Шаваев (Виктор Демьянов, 75'), Ян Казаев, Ильнур Альшин, Михаил Маркин (Miroslav Markovic, 70'), Ishkhan Geloyan (Sultan Dzhamilov, 77') Спартак-2: Alexander Selikhov, Леонид Миронов, Артем Воропаев, Виталий Дьяков, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (Константин Шильцов, 69'), Fanil Sungatulin, Alexandr Tashaev (Stepan Melnikov, 57'), Даниил Денисов, Pedro Rocha (Владислав Шитов, 65'), Степан Оганесян Предупреждения: Ishkhan Geloyan (76'), Артем Воропаев (86')

«Балтика» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» идет 13-м.