«Леванте» — «Атлетик»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

вышел в финал Кубка Испании. В ответном полуфинальном матче баски на выезде в овертайме вырвали победу у— 2:1 (1:1) ОТ.

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В основное время встречи у хозяев поля отличился Марти Рохер, а у гостей забил Рауль Гарсия. Автором победного мяча стал Алехандро Беренгер, поразивший ворота на 112-й минуте.

Напомним, что первая игра, проходившая в Бильбао, завершилась вничью — 1:1. Таким образом, общий счет противостояния — 3:2 в пользу «Атлетика».

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Леванте — Атлетик 1:2 Голы: 1:0 Рохер (17'), 1:1 Рауль Гарсия (пенальти) (30'), 1:2 Алехандро Беренгер (112') Леванте: Айтор, Робер (Энис Барди, 46'), Оскар Дуарте, Рубен Везу, Хосе Моралес Луис (Серхио Леон, 90'), Микаэль Мальса (Сон, 85'), Рубен Рочина (Никола Вукчевич, 85'), Хорхе де Фрутос, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Коке Морено, 109'), Рохер (Даниэль Гомес, 91') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 109'), Оскар де Маркос (Андер Капа, 106'), Микель Весга (Дани Гарсия, 97'), Унаи Лопес (Унай Венседор, 106'), Икер Муньяин (Хон Морсильо, 111'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре, 96') Предупреждения: Оскар Дуарте (28'), Унай Нуньес (42'), Унаи Лопес (55'), Рубен Рочина (76'), Оскар де Маркос (105')

В финале Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Барселоной», которая сумела пройти «Севилью».