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    «Милан» и «Удинезе» сыграли вничью

    «Милан» — «Удинезе»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» — 1:1.

    «Милан»
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    «Милан»

    На 68-й минуте счет в составе гостей открыл бывший игрок ЦСКА Родриго Бекао.

    «Россонери» спаслись на 90-й минуте — Франк Кесси сравнял счет ударом с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Удинезе 1:1
    Голы: 0:1 Родриго Бекао (68'), 1:1 Франк Кессье (пенальти) (90') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (Давиде Калабрия, 63'), Симон Кьер, Самуэль Кастильехо (Алексис Салемакерс, 75'), Сандро Тонали (Суалихо Мейте, 46'), Анте Ребич, Браим Диас (Йенс Хеуге, 63'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Жан-Виктор Макенго (Фернандо Льоренте, 56'), Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Толгай Али Арслан (Уолас, 71'), Роберто Перейра (Самир Ханданович, 82'), Марвин Зегелар (Йенс Ларсен, 71'), Илия Несторовски Предупреждения: Анте Ребич (24'), Тео Эрнандес (32'), Марвин Зегелар (54'), Франк Кессье (90'), Алессио Романьоли (90')

    После этого матча подопечные Стефано Пиоли остались на втором месте в таблице Серии А, «Удинезе» восьмой.

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