ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
  • 21:11
    • Стал известен состав сборной России на эстафету в Нове-Место
  • 19:47
    • «Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом»
  • 19:33
    • Пике выбыл из строя на три недели
  • 19:16
    • Сборная Швеции выиграла женскую эстафету в Нове-Место
  • 18:17
    • Влашич включен в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг
    Все новости спорта

    «Ливерпулю» снова интересен 18-летний защитник «Спортинга»

    Футбол Трансферы Португалия Спортинг Лиссабон Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ливерпуль» снова вернулся к кандидатуре флангового защитника «Спортинга» Нуну Мендеша, сообщает ESPN.

    Нуну Мендеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нуну Мендеш

    Прошлым летом мерсисайдцы были готовы заплатить за 18-летнего футболиста 30 миллионов евро, но получили отказ. Теперь же лиссабонцы испытывают финансовые трудности, которые могут заставить клуб расстаться с перспективным игроком.

    Отметим, что Мендеш недавно подписал с клубом новый контракт, и в нем прописаны отступные — 70 миллионов евро. Однако «Спортинг» согласится продать футболиста и за меньшую сумму.

    В этом сезоне защитник отыграл 17 матчей в чемпионате Португалии, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один ужасный матч?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Вторая игра в Питере будет результативной?
  • СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Парма» второй раз отобрать очки у «Интера»?
  • «Парма» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры