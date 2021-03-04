«Ливерпулю» снова интересен 18-летний защитник «Спортинга»

снова вернулся к кандидатуре флангового защитника, сообщает ESPN.

Прошлым летом мерсисайдцы были готовы заплатить за 18-летнего футболиста 30 миллионов евро, но получили отказ. Теперь же лиссабонцы испытывают финансовые трудности, которые могут заставить клуб расстаться с перспективным игроком.

Отметим, что Мендеш недавно подписал с клубом новый контракт, и в нем прописаны отступные — 70 миллионов евро. Однако «Спортинг» согласится продать футболиста и за меньшую сумму.

В этом сезоне защитник отыграл 17 матчей в чемпионате Португалии, забил один гол и сделал одну результативную передачу.