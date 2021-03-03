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    Дубль Жезуса помог «Ман Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
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    В составе победителей дубль оформил Габриэль Жезус, также гол забил Рияд Марез. Еще один мяч стал автоголом в исполнении полузащитника гостей Леандера Дендокера.

    За «Вулверхэмптон» гол забил Конор Коди.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Вулверхэмптон 4:1
    Голы: 1:0 Леандер Дендонкер (автогол) (15'), 1:1 Конор Коди (61'), 2:1 Габриэл Жезус (80'), 3:1 Рияд Марез (90'), 4:1 Габриэл Жезус (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 82'), Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Рияд Марез Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Ромен Сес, Леандер Дендонкер, Ки-Яна Хувер, Педру Нету, Рубен Невеш (Оуэн Отасови, 90'), Хонни (Фабиу Силва, 55'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Адама Траоре Предупреждение: Педру Нету (71')

    Победная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах достигла 21 матча. Команда идет без поражений на протяжении 28 матчей подряд.

    «Вулверхэмптон» с 34 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Ман Сити» — 65 баллов и первая строчка.

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