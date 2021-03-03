ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ВасилевскийНХЛ. «Питтсбург» разгромил «Филадельфию», «Даллас» проиграл «Тампе»
  • 00:57
    • Дубль Жезуса помог «Ман Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
  • 00:51
    • Дортмундская «Боруссия» вышла в полуфинал Кубка Германии
  • 00:42
    • «Ювентус» разгромил «Специю» в Турине
  • 23:05
    • Матч «Лацио» — «Торино» отменен из-за неявки туринцев на игру
  • 22:29
    • «Химки» переиграли «Реал» в Евролиге
    Все новости спорта

    Колыванов: Кокорину нужно не обращать внимания на критику

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Футбол России Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением, почему Александру Кокорину пока не удается проявить себя в составе «Фиорентины».

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Наверное, он еще не до конца физически готов. Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько пасов.

    Если в ближайший месяц у него все-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать.

  • Алексей Еременко: Кокорин — самый талантливый игрок России после Аршавина
  • Читайте по теме

    • Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить», — сказал Колыванов «Известиям».

    Кокорин провел за «Фиорентину» два неполных матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли оборона «Севильи» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ продлит черную полосу «Бордо»
  • «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • ЦСКА обыграет «Спартак» крупно в первой плей-офф встрече?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аталанта — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  3.15
  • Экспресс дня 4 марта
  • Завтра в 23:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры