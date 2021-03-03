Колыванов: Кокорину нужно не обращать внимания на критику

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением, почемупока не удается проявить себя в составе «Фиорентины».

«Наверное, он еще не до конца физически готов. Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько пасов.

Если в ближайший месяц у него все-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать.

Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить», — сказал Колыванов «Известиям».

Кокорин провел за «Фиорентину» два неполных матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.