Аутсайдер Бундеслиги объявил имя нового главного тренера

на своем официальном сайте объявила о назначенииновым главным тренером команды.

С 48-летним немецким специалистом подписан контракт до 2023 года. До недавнего времени он возглавлял молодежную академию австрийского «РБ Зальцбург».

На посту главного тренера билефельдцев Крамер сменил Уве Нойхауса, который покинул клуб 1 марта. Вместе с Нойхаусом ушел его помощник Петер Немет.

На данный момент «Арминия» после 22 туров занимает 16 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 18 очков. В следующем туре чемпионата Германии «Арминия» дома сыграет с «Унионом». Встреча пройдет 7 марта.