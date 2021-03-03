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    Аутсайдер Бундеслиги объявил имя нового главного тренера

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    «Арминия» на своем официальном сайте объявила о назначении Фрэнка Крамера новым главным тренером команды.

    Фрэнк Крамер
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    Фрэнк Крамер

    С 48-летним немецким специалистом подписан контракт до 2023 года. До недавнего времени он возглавлял молодежную академию австрийского «РБ Зальцбург».

    На посту главного тренера билефельдцев Крамер сменил Уве Нойхауса, который покинул клуб 1 марта. Вместе с Нойхаусом ушел его помощник Петер Немет.

    На данный момент «Арминия» после 22 туров занимает 16 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 18 очков. В следующем туре чемпионата Германии «Арминия» дома сыграет с «Унионом». Встреча пройдет 7 марта.

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