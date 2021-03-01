Глушаков: У «Химок» нет Роналду, но есть команда, костяк, коллектив

Полузащитник «Химок»рассказал о нынешней форме подмосковного клуба.

«Если брать кубковый матч с "Крыльями Советов", то у каждой команд бывают провальные матчи, ряд игроков выбыл из стартового состава, был быстрый пенальти, удаление. Тогда это была большая проблема.

Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета, не оглядываемся назад.

Раньше команда закрепощалась, сейчас почувствовали уверенность, и есть стремление выигрывать от матча к матчу. Жаль, что подвел Кубок России, но это бывает.

Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей, таких как Криштиану Роналду, но есть команда, костяк, коллектив», — сказал Глушаков в эфире «8-16» на канале «Матч Премьер».

В текущем сезоне Глушаков принял участие в 12 матчах во всех соревнованиях, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.

На данный момент «Химки» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.