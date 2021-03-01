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    Глушаков: У «Химок» нет Роналду, но есть команда, костяк, коллектив

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о нынешней форме подмосковного клуба.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Если брать кубковый матч с "Крыльями Советов", то у каждой команд бывают провальные матчи, ряд игроков выбыл из стартового состава, был быстрый пенальти, удаление. Тогда это была большая проблема.

    Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета, не оглядываемся назад.

    Раньше команда закрепощалась, сейчас почувствовали уверенность, и есть стремление выигрывать от матча к матчу. Жаль, что подвел Кубок России, но это бывает.

    Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей, таких как Криштиану Роналду, но есть команда, костяк, коллектив», — сказал Глушаков в эфире «8-16» на канале «Матч Премьер».

    В текущем сезоне Глушаков принял участие в 12 матчах во всех соревнованиях, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.

    На данный момент «Химки» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.

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