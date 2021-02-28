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    «Лестер» потерпел поражение от «Арсенала»

    «Лестер» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Лестер» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Арсенала» — 1:3.

    Давид Луис
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    Давид Луис

    «Лисы» открыли счет уже на 6-й минуте, когда Юри Тилеманс обокрал Виллиана на правом фланге атаки, ушел от Гранита Джаки и прорвался в чужую штрафную, после чего прицельно пробил в дальний угол ворот.

    «Канониры» ответили на 40-й минуте. Виллиан выполнил навес в центр чужой штрафной, откуда Давид Луис ударом головой отправил мяч точно в угол.

    А прямо перед перерывом «Арсенал» повел в счете благодаря пенальти, который реализовал Александр Ляказетт.

    На 52-й минуте успех лондонцев развил Николя Пепе, поразивший пустые ворота после передачи Виллиана.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Арсенал Лондон 1:3
    Голы: 1:0 Юри Тилеманс (6'), 1:1 Давид Луис (39'), 1:2 Александр Ляказетт (пенальти) (45'), 1:3 Николя Пепе (52') Лестер: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс (Даниэль Амарти, 69'), Тимоти Кастань, Люк Томас (Марк Олбрайтон, 46'), Юри Тилеманс, Харви Льюис Барнс (Дженгиз Ундер, 51'), Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Седрик Суареш, Роб Холдинг, Давид Луис, Виллиан, Николя Пепе, Мохамед Эль-Ненни (Томас, 66'), Эмиль Смит Роув (Мартин Эдегор, 42'), Гранит Джака, Александр Ляказетт (Пьер-Эмерик Обамеянг, 84') Предупреждения: Люк Томас (38'), Юри Тилеманс (72'), Киран Тирни (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает третье место (49 очков), а «Арсенал» — девятое (37 очков).

    «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Селхерст Парк», завершилась со счетом 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Фулхэм 0:0
    Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Эберечи Эзе (Джеймс Маккарти, 79'), Жайро Ридевальд, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Кристиан Бентеке Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Ола Эйна (Энтони Робинсон, 46'), Бобби Рид (Иван Кавалейру, 66'), Рубен Лофтус-Чик, Адемола Лукман, Харрисон Рид, Андре Франк Замбо Ангисса (Александр Митрович, 73'), Джош Майя Предупреждения: Лука Миливоевич (55'), Энтони Робинсон (83')

    В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает 13-е место (33 очка), а «Фулхэм» — 18-е (23 очка).

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