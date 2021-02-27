«Севилья» — «Барселона»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Месси с центра поля сделал передачу низом на ход Дембеле, который оторвался от защитников, проник в штрафную и пробил точно в угол ворот, направив мяч под ногой Боно.

А на 86-й минуте Месси отыгрался с Мориба, получив обратный пас от партнёра пяткой, далее Лео ворвался в штрафную, разделался с защитником и протолкнул мяч в ворота.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Барселона 0:2 Голы: 0:1 Усман Дембеле (29'), 0:2 Лионель Месси (86') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Диего Карлос (Карим Рекик, 46'), Жоан Жордан, Иван Ракитич (Оскар Родригес, 63'), Фернандо, Люк де Йонг (Оливер Торрес, 63'), Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири, 46'), Алехандро Гомес (Сусо, 46') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Рональд Араухо, 67'), Клеман Лангле, Оскар Мингуэза, Серджино Дест, Серхио Бускетс, Педри (Илаш Мориба, 71'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 82') Предупреждения: Фернандо (31'), Диего Карлос (38'), Лионель Месси (42'), Серхио Эскудеро (45'), Карим Рекик (46'), Усман Дембеле (82'), Жоан Жордан (88')

«Барселоне» набрать 53 очка и переместиться на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Хозяева с 48 очками находятся на 4-й строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Севилья» — с «Эльче». Обе встречи пройдут 7 марта.