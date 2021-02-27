«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Куликов подключился по флангу и сделал передачу в штрафную ЦСКА, Лисакович ловко убрал Васина и уложил мяч в ближнюю девятку.
На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.
На 72-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива» — Чалов пробил головой и попал в руку Рыбчинскому. Никола Влашич подошёл к «точке» и засадил мяч выше перекладины.
Отметим, что сразу после этого наставник «Локо» Марко Николич вскипел, что-то эмоционально высказал арбитру и получил две карточки подряд.
ЦСКА занимает второе место, оставшись с 37 очками. У лидера «Зенита» — 42. «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на шестое место.
8 марта состоятся матчи «Арсенал» — «Локомотив» и ЦСКА — «Ахмат».