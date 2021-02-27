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    «Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил пенальти

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Куликов подключился по флангу и сделал передачу в штрафную ЦСКА, Лисакович ловко убрал Васина и уложил мяч в ближнюю девятку.

    На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.

    На 72-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива» — Чалов пробил головой и попал в руку Рыбчинскому. Никола Влашич подошёл к «точке» и засадил мяч выше перекладины.

    Отметим, что сразу после этого наставник «Локо» Марко Николич вскипел, что-то эмоционально высказал арбитру и получил две карточки подряд.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — ЦСКА 2:0
    Голы: 1:0 Виталий Лисакович (6'), 2:0 Гжегож Крыховяк (41') Локомотив: Гилерме, Пабло, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Даниил Куликов (Станислав Магкеев, 86'), Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов (Дмитрий Баринов, 90'), Франсуа Камано, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский (Дмитрий Живоглядов, 85'), Виталий Лисакович (Эдер, 69') ЦСКА: Илья Помазун, Марио Фернандес, Виктор Васин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Чидера Эджук, 46'), Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон (Константин Кучаев, 46'), Бактийор Зайнутдинов, Константин Марадишвили (Наяир Тикнизян, 86'), Хосе Саломон Рондон (Фёдор Чалов, 66') Предупреждение: Мацей Рыбусь (90')

    ЦСКА занимает второе место, оставшись с 37 очками. У лидера «Зенита» — 42. «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на шестое место.

    8 марта состоятся матчи «Арсенал» — «Локомотив» и ЦСКА — «Ахмат».

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