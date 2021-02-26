Гендиректор «Тамбова» опроверг информацию о договорном матче с «Ротором»

Спортивный директор «Тамбова»отреагировал на слухи о том, что команда провела договорной матч 20-го тура РПЛ против(1:3).

«Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе.

Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед "Локомотивом". Команды готовились в разных условиях», — сказал он.

Худяков также объяснил замену Артема Архипова и неудачную игру Зураба Гигашвили.

«Замена Архипова заставляет сомневаться в достоверности матча? Нам хотелось освежить игру, парень почти весь кубковый матч провел на поле. Сегодня сыграл хороший матч. Тренер посчитал, что ему нужно отдохнуть.

Что касается Гигашвили, то это вопросы к тренеру. Да, он сыграл не лучшим образом. Ему 19 лет, тяжело играть на таком уровне.

Уверен, что если бы на первых минутах Саша Денисов не получил травму, то всё пошло бы иначе», — заявил Худяков «Спорт-Экспрессу».