Роджерс: «Лестер» разочарован вылетом из Лиги Европы

Главный тренерпрокомментировал вылет команды из Лиги Европы от пражской

Напомним, в Чехии эти команды сыграли вничью 0:0, а в Англии победу праздновал пражский коллектив — 2:0.

«Мы проиграли команде, которая была лучше. Я беру на себя ответственность за состав, который выбрал. Выбрал тех игроков, которые, как мне казалось, могут выиграть матч.

Мы неплохо начали, но нам не хватило качества, чтобы сломить их. Я не хочу слишком много оправдываться. Да, были игроки, недоступные сегодня. Однако я ожидал, что мы покажем больше. Парни извлекут уроки из этого поражения. Мы разочарованы тем, что вылетели, но понимаем, что были недостаточно хороши», — сказал Роджерс BT Sport.