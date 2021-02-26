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    Роджерс: «Лестер» разочарован вылетом из Лиги Европы

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от пражской «Славии».

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    Напомним, в Чехии эти команды сыграли вничью 0:0, а в Англии победу праздновал пражский коллектив — 2:0.

    «Мы проиграли команде, которая была лучше. Я беру на себя ответственность за состав, который выбрал. Выбрал тех игроков, которые, как мне казалось, могут выиграть матч.

    Мы неплохо начали, но нам не хватило качества, чтобы сломить их. Я не хочу слишком много оправдываться. Да, были игроки, недоступные сегодня. Однако я ожидал, что мы покажем больше. Парни извлекут уроки из этого поражения. Мы разочарованы тем, что вылетели, но понимаем, что были недостаточно хороши», — сказал Роджерс BT Sport.

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