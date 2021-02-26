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    «Уфа» подписала контракт с Неманьей Милетичем

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    Как сообщает пресс-служба «Уфы», клуб подписал контракт с защитником «Олимпиакоса» Неманьей Милетичем.

    Неманья Милетич
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    Неманья Милетич

    Контакт был подписан на долгосрочной основе. Точные сроки не сообщаются.

    Перед этим Милетич выступал за «Олимпиакос». Там он принял участие в 12 матчах и не отличился результативными действиями.

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