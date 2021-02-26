«Уфа» подписала контракт с Неманьей Милетичем

Как сообщает пресс-служба «Уфы», клуб подписал контракт с защитником «Олимпиакоса»

Неманья Милетич подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа»! 🔝

29-летний сербский футболист присоединился к нашей команде на правах свободного агента. Милетич выступает на позиции левого защитника и является воспитанником белградской «Црвены Звезды». pic.twitter.com/F6wVM1YgXY — ФК УФА (@UfaFc) February 26, 2021

Контакт был подписан на долгосрочной основе. Точные сроки не сообщаются.

Перед этим Милетич выступал за «Олимпиакос». Там он принял участие в 12 матчах и не отличился результативными действиями.