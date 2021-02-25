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    Капитан «Ливерпуля» рискует пропустить остаток сезона

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму паха, которая может оказаться довольно серьезной, сообщает The Athletic.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    По данным источника, капитан «красных» в лучшем случае пропустит от четырех до шести недель, но если подтвердятся худшие опасения, то он не выйдет на поле до конца сезона.

    Также существует риск того, что Хендерсон не поедет на чемпионат Европы, поскольку не успеет набрать оптимальную форму.

    Из-за серьезных кадровых проблем в последнее время хавбек выступал на позиции центрального защитника.

    Всего в этом сезоне Хендерсон провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

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