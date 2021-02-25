Арсенал Лондон — Бенфика. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос, Мартин Эдегор, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Бенфика»: Элтон Лейте, Lucas Verissimo, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Диогу Гонсалвеш, Пицци, Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Харис Сеферович.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Бенфика» — «Арсенал Лондон» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 1.89.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 2:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.