Арсенал Лондон — Бенфика. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

Составы команд:
«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос, Мартин Эдегор, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Бенфика»: Элтон Лейте, Lucas Verissimo, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Диогу Гонсалвеш, Пицци, Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Харис Сеферович.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Бенфика» — «Арсенал Лондон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 2:0.
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