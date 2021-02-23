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    Луис Суарес: В «Барселоне» мне сказали, что я слишком стар

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    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал об уходе из «Барселоны».

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Что действительно беспокоило меня, так это то, что мне сказали, что я слишком стар, чтобы быть на вершине, и что я больше не могу играть на высшем уровне, чтобы быть нападающим великой команды. Вот что мне не понравилось. Если бы я ничего не делал три или четыре сезона, то понял бы. Но я забивал более 20 голов каждый год и всегда отличался лучшим результатом после Месси!

    Сегодня вы видите, что играть за "Барселону" непросто. Многие игроки были наняты, но не достигли ожидаемого уровня. Я играл там шесть лет и всегда держал высокий уровень. Обстоятельства изменились, клубу нужны были перемены, и я это понимаю. Я не понимаю то, как ушел из клуба. Я заслужил уважение и хотел показать им, что могу продолжать показывать то, чего я стою», — цитирует уругвайского нападающего France Football.

    Соглашение 34-летнего Луиса Суареса с мадридцами рассчитано до лета 2022 года.

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