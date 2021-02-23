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    Гасперини: Нас ждет матч высочайшего уровня с «Реалом»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Джан-Пьеро Гасперини
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    Джан-Пьеро Гасперини

    «Путевка в четвертьфинал будет разыграна по сумме двух матчей. Совершенно очевидно, что идеальным началом будет победа в первом поединке, но нужно сохранять осторожность.

    У нас есть кадровые потери, но мы постараемся с этим справиться. Так или иначе, нас ждет матч высочайшего уровня, и мы постараемся сыграть как можно лучше.

    Ранее мы с "Реалом" не встречались. Лишь игра покажет, насколько силен наш соперник. Это одна из лучших команд мира. Однако ранее в подобных матчах мы всегда демонстрировали чуть больше знаний и мастерства», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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