Гасперини: Нас ждет матч высочайшего уровня с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты»поделился ожиданиями от противостояния с мадридскимв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Путевка в четвертьфинал будет разыграна по сумме двух матчей. Совершенно очевидно, что идеальным началом будет победа в первом поединке, но нужно сохранять осторожность.

У нас есть кадровые потери, но мы постараемся с этим справиться. Так или иначе, нас ждет матч высочайшего уровня, и мы постараемся сыграть как можно лучше.

Ранее мы с "Реалом" не встречались. Лишь игра покажет, насколько силен наш соперник. Это одна из лучших команд мира. Однако ранее в подобных матчах мы всегда демонстрировали чуть больше знаний и мастерства», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.