Флик: Жду от ребят повышенной мотивации в матче с «Лацио»

Главный тренер «Баварии»прокомментировал готовность к предстоящему матчу 1/8 финала Лиги чемпионов св Риме.

«В Лиге чемпионов для успеха всегда надо показывать свой лучший футбол. Это особенные матчи для любого клуба. Жду от ребят повышенной мотивации.

У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.

Что касается Горецки, то восстановление после такой болезни [как коронавирус] всегда идет непросто.

Мы надеемся, что он сможет сыграть так же хорошо, как и в течение 45 минут матча с "Айнтрахтом". Леон — важная часть команды.

У некоторых футболистов небольшие травмы, в том числе и у Зюле. Сегодня у него был день отдыха, но он едет в Рим вместе с командой», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.