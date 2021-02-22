Флик: Жду от ребят повышенной мотивации в матче с «Лацио»

Ханси Флик Фото: globallookpress.com
«В Лиге чемпионов для успеха всегда надо показывать свой лучший футбол. Это особенные матчи для любого клуба. Жду от ребят повышенной мотивации.
У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.
Что касается Горецки, то восстановление после такой болезни [как коронавирус] всегда идет непросто.
Мы надеемся, что он сможет сыграть так же хорошо, как и в течение 45 минут матча с "Айнтрахтом". Леон — важная часть команды.
У некоторых футболистов небольшие травмы, в том числе и у Зюле. Сегодня у него был день отдыха, но он едет в Рим вместе с командой», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.