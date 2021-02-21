«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: счет 2:1, обзор голов

в матче 25 тура победилсо счетом 2:1. Это вторая победа подряд для «Молотков».

Майкл Антонио вывел «Вест Хэм» вперед уже на 5 минуте поединка. Во втором тайме второй гол хозяев забил Джесси Лингард.

Гол у гостей отыграл Лукас после передачи Бэйла.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Тоттенхэм 2:1 Голы: 1:0 Майкл Антонио (5'), 2:0 Джесси Лингард (49'), 2:1 Лукас Моура (64') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Джесси Лингард (Марк Ноубл, 90'), Пабло Форнальс (Бенджамин Джонсон, 82'), Джаррод Боуэн (Саид Бенрахма, 65'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон (Деле Алли, 77'), Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Мэтт Доэрти, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 46'), Лукас Моура, Тангай Н'Домбеле, Гарри Кейн Предупреждения: Эрик Ламела (36'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (42'), Серхио Регилон (44'), Томаш Соучек (56'), Исса Диоп (63'), Майкл Антонио (69'), Пабло Форнальс (72')

«Молотобойцы» вышли в зону еврокубков (4 место), набрав 45 очков. «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд и занимает 9 место (36 очков).