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    «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России

    «Локомотив» — «Тамбов»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Локомотив Тамбов
    Московский «Локомотив» на своем поле разгромил «Тамбов» (3:0) в 1/8 финала Кубка России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 27-й минуете счет открыл бразильский новичок железнодорожников Пабло, после подачи углового опередивший во вратарской Рыжикова и головой послалвший мяч под перекладину.

    На 58-й Рыбчинский по скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Камано замкнул с трёх метров.

    А на 82-й Гжегож Крыховяк реализовал пенальти, который заработал Эдер.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Локомотив — Тамбов 3:0
    Голы: 1:0 Пабло (27'), 2:0 Франсуа Камано (58'), 3:0 Гжегож Крыховяк (пенальти) (82')

    Матчи 1/4 финала состоятся 2 и 3 марта.

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