«Локомотив» — «Тамбов»: счет матча 3:0, обзор голов

Московскийна своем поле разгромил(3:0) в 1/8 финала Кубка России.

На 27-й минуете счет открыл бразильский новичок железнодорожников Пабло, после подачи углового опередивший во вратарской Рыжикова и головой послалвший мяч под перекладину.

На 58-й Рыбчинский по скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Камано замкнул с трёх метров.

А на 82-й Гжегож Крыховяк реализовал пенальти, который заработал Эдер.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Локомотив — Тамбов 3:0 Голы: 1:0 Пабло (27'), 2:0 Франсуа Камано (58'), 3:0 Гжегож Крыховяк (пенальти) (82')

Матчи 1/4 финала состоятся 2 и 3 марта.