«Локомотив» — «Тамбов»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 27-й минуете счет открыл бразильский новичок железнодорожников Пабло, после подачи углового опередивший во вратарской Рыжикова и головой послалвший мяч под перекладину.
На 58-й Рыбчинский по скорости прорвался по правому флангу и прострелил низом вдоль ворот — Камано замкнул с трёх метров.
А на 82-й Гжегож Крыховяк реализовал пенальти, который заработал Эдер.
Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
Локомотив — Тамбов 3:0
Голы: 1:0 Пабло (27'), 2:0 Франсуа Камано (58'), 3:0 Гжегож Крыховяк (пенальти) (82')
Матчи 1/4 финала состоятся 2 и 3 марта.