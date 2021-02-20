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    «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Лидс»

    «Вулверхэмптон» — «Лидс»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вулверхэмптон» одержал победу над «Лидсом» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 1:0.

    Ключевым стал эпизод, произошедший на 64-й минуте, когда автоголом отметился Иллан Меслье.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Лидс 1:0
    Гол: 1:0 Иллан Меслье (автогол) (64') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Ромен Сес, Леандер Дендонкер, Рубен Невеш, Хонни (Фернандо Марсал, 60'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Педру Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87'), Адама Траоре Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Pascal Struijk, Tyler Roberts, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 81'), Матеуш Клих (Эгзиян Алиоски, 81'), Джейми Шаклтон (Пабло Эрнандес, 66'), Патрик Бэмфорд Предупреждение: Педру Нету (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» поднялся на 11-е место (33 очка), а «Лидс» опустился на 12-ю строчку (32 очка).

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