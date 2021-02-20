Семак: Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты

Сергей Семак Фото: zenit_spb
«К сожалению, не получилось выиграть. Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты. Выигрывает тот, кто меньше ошибается и больше забивает. В разных кондициях игроки. Но к результату это не относится.
Ракицкий может подавать лучше. Хотя одна его подача привела к голу. Вариантов было немного. Мог подавать Кузяев или Сутормин. Основные наши подающие отсутствовали.
До гола неплохо контролировали мяч. После забитого стали позволять сопернику спокойно принимать мячи и подавать. Наша оборонительная игра была далека от оптимальной. Ошибки были грубыми и привели к пропущенным мячам. Надо было менять ход матча. Постарались освежить игру, но ни к чему это не привело», — цитирует Семака Sport24.