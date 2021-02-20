Семак: Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты

Наставник «Зенита»дал комментарий по поводу поражения команды в матче 1/8 Кубка России от тульского« Арсенала» (1:2).

«К сожалению, не получилось выиграть. Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты. Выигрывает тот, кто меньше ошибается и больше забивает. В разных кондициях игроки. Но к результату это не относится.

Ракицкий может подавать лучше. Хотя одна его подача привела к голу. Вариантов было немного. Мог подавать Кузяев или Сутормин. Основные наши подающие отсутствовали.

До гола неплохо контролировали мяч. После забитого стали позволять сопернику спокойно принимать мячи и подавать. Наша оборонительная игра была далека от оптимальной. Ошибки были грубыми и привели к пропущенным мячам. Надо было менять ход матча. Постарались освежить игру, но ни к чему это не привело», — цитирует Семака Sport24.