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    Семак: Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты

    Футбол Кубок России Футбол России Зенит Арсенал Тула
    Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу поражения команды в матче 1/8 Кубка России от тульского« Арсенала» (1:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «К сожалению, не получилось выиграть. Ошибались в обороне. Не смогли реализовать моменты. Выигрывает тот, кто меньше ошибается и больше забивает. В разных кондициях игроки. Но к результату это не относится.

    Ракицкий может подавать лучше. Хотя одна его подача привела к голу. Вариантов было немного. Мог подавать Кузяев или Сутормин. Основные наши подающие отсутствовали.

    До гола неплохо контролировали мяч. После забитого стали позволять сопернику спокойно принимать мячи и подавать. Наша оборонительная игра была далека от оптимальной. Ошибки были грубыми и привели к пропущенным мячам. Надо было менять ход матча. Постарались освежить игру, но ни к чему это не привело», — цитирует Семака Sport24.

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