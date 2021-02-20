«Шальке» — «Боруссия» Д: счет 0:4, обзор голов

В матче 22 тура немецкой Бундеслигибез труда разгромиласо счетом 4:0.

«Шмели» вышли вперед под завесу первой половины встречи. На 42 минуте Джейдон Санчо оформил первый гол, а Эрлинг Холанн спустя 3 минуты забил второй мяч.

После перерыва Рафаэль Геррейро сделал разрыв еще больше. Точку в матче поставил Холанн, который на 79 минуте оформил дубль и забил свой 17 гол в сезоне.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Боруссия Д 0:4 Голы: 0:1 Джейдон Санчо (42'), 0:2 Эрлинг Холанн (45'), 0:3 Рафаэл Геррейру (60'), 0:4 Эрлинг Холанн (79') Шальке 04: Ralf Faehrmann (Михаэль Лангер, 32'), Зеад Колашинац, Бастиан Очипка, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Суат Сердар, Виллиам (Омар Маскарель, 46'), Нассим Буджеллаб (Алессандро Шёпф, 46'), Бенжамен Стамбули, Амин Арит, Matthew Hoppe (Бенито Раман, 66') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Тома Мёнье, 83'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Томас Делейни (Youssoufa Moukoko, 83'), Джейдон Санчо, Махмуд Дахуд (Джованни Рейна, 80'), Марко Ройс (Reinier, 80'), Юлиан Брандт (Jude Bellingham, 61'), Эрлинг Холанн Предупреждения: Matthew Hoppe (14'), Jude Bellingham (63'), Махмуд Дахуд (64'), Зеад Колашинац (66')

В таблице «Боруссия» идет на 6 позиции с 36 очками, а «Шальке» является последней командой турнира с 9 баллами на счету.