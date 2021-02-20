ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаТренерский рост Парфенова. «Арсенал» расправился с сырым «Зенитом»
  • 22:32
    • «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» в дерби Мерсисайда
  • 21:33
    • «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России
  • 18:56
    • «Зенит» вылетел из Кубка России
  • 18:17
    • Норвежцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ, Россия — третья
  • 22:42
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке»
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке»

    «Шальке» — «Боруссия» Д: счет 0:4, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 22 тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд без труда разгромила «Шальке» со счетом 4:0.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Шмели» вышли вперед под завесу первой половины встречи. На 42 минуте Джейдон Санчо оформил первый гол, а Эрлинг Холанн спустя 3 минуты забил второй мяч.

    После перерыва Рафаэль Геррейро сделал разрыв еще больше. Точку в матче поставил Холанн, который на 79 минуте оформил дубль и забил свой 17 гол в сезоне.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Боруссия Д 0:4
    Голы: 0:1 Джейдон Санчо (42'), 0:2 Эрлинг Холанн (45'), 0:3 Рафаэл Геррейру (60'), 0:4 Эрлинг Холанн (79') Шальке 04: Ralf Faehrmann (Михаэль Лангер, 32'), Зеад Колашинац, Бастиан Очипка, Тимо Беккер, Malick Thiaw, Суат Сердар, Виллиам (Омар Маскарель, 46'), Нассим Буджеллаб (Алессандро Шёпф, 46'), Бенжамен Стамбули, Амин Арит, Matthew Hoppe (Бенито Раман, 66') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Тома Мёнье, 83'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Томас Делейни (Youssoufa Moukoko, 83'), Джейдон Санчо, Махмуд Дахуд (Джованни Рейна, 80'), Марко Ройс (Reinier, 80'), Юлиан Брандт (Jude Bellingham, 61'), Эрлинг Холанн Предупреждения: Matthew Hoppe (14'), Jude Bellingham (63'), Махмуд Дахуд (64'), Зеад Колашинац (66')

    В таблице «Боруссия» идет на 6 позиции с 36 очками, а «Шальке» является последней командой турнира с 9 баллами на счету.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Реал» на «Хосе Соррилья»?
  • «Вальядолид» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Джокович накажет Медведева в финале Australian Open?
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Питтсбург» забьет «Айлендерс» несколько голов?
  • «Питтсбург» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    34.58
  • Суперэкспресс 20-21 февраля
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Десна — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальорка — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры