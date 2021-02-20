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    Примера. «Атлетико» сыграет с «Леванте», «Реал» в гостях у «Вальядолида»

    Результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу

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    С 19 по 22 февраля в испанской Примере пройдут матчи 24-го тура.

    «Бетис» — «Хетафе» 1:0

    В рамках 24-го тура испанской Примеры «Бетис» на своем поле обыграл «Хетафе» — 1:0.

    Хозяева могли открыть счет на 76-й минуте, но Серхио Каналес не реализовал пенальти.

    Получив право на еще один пенальти на 84-й минуте, подопечные Мануэля Пеллегрини не упустили свой шанс. В этот раз к 11-метровой отметке подошел Борха Иглесиас и поразил цель.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Борха Иглесиас (пенальти) (84') Бетис: Хоэль Роблес, Сидней, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Набиль Фекир (Кристиан Тельо, 13'), Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью, 79'), Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Хоакин, 63'), Лоренсо Морон (Борха Иглесиас, 63') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако, Аллан Ньом (Такэфуса Кубо, 81'), Матиас Оливера, Софьян Шакла, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Энес Унал, 88'), Хуан Эрнандес (Хайме Мата, 88'), Анхель Родригес (Карлос Аленья, 67') Предупреждения: Эрик Кабако (38'), Мауро Арамбарри (45'), Серхио Каналес (62'), Родригес Гидо (66'), Андрес Гуардадо (70'), Софьян Шакла (75'), Аллан Ньом (80'), Вилльям Карвалью (90'), Вилльям Карвалью (90')

    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает шестое место (36 очков), а «Хетафе» — 14-е (24 очка).

    «Эльче» — «Эйбар»

    20 февраля, 16:00 мск

    «Атлетико» — «Леванте»

    20 февраля, 18:15 мск

    «Валенсия» — «Сельта»

    20 февраля, 20:30 мск

    «Вальядолид» — «Реал»

    20 февраля, 23:00 мск

    «Барселона» — «Кадис»

    21 февраля, 16:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Алавес»

    21 февраля, 18:15 мск

    «Уэска» — «Гранада»

    21 февраля, 20:30 мск

    «Атлетик» — «Вильярреал»

    21 февраля, 23:00 мск

    «Осасуна» — «Севилья»

    22 февраля, 23:00 мск

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