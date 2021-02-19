«Краснодар» досрочно вернул Бородина из «Уфы»

отозвал из аренды иззащитника, сообщает пресс-служба уфимцев.

Отмечается, что «быки» воспользовались опцией, которая была прописана в контракте игрока.

Сергей Бородин возвращается в «Краснодар» ◀

Футбольный клуб «Краснодар» воспользовался опцией в трудовом контракте игрока и вернул своего воспитанника в команду.

За «Уфу» в Премьер-Лиге Бородин провел один матч. Желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере 🤞 pic.twitter.com/JP1BJKmp2t — ФК УФА (@UfaFc) February 19, 2021

Напомним, что 22-летний россиянин находился в башкирской команде на правах аренды с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел один матч в составе «Уфы».