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    «Краснодар» досрочно вернул Бородина из «Уфы»

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    «Краснодар» отозвал из аренды из «Уфы» защитника Сергея Бородина, сообщает пресс-служба уфимцев.

    Сергей Бородин
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    Сергей Бородин

    Отмечается, что «быки» воспользовались опцией, которая была прописана в контракте игрока.

    Напомним, что 22-летний россиянин находился в башкирской команде на правах аренды с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел один матч в составе «Уфы».

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