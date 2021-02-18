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    «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу в Турине

    «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:4, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Турине одержал победу над «Реал Сосьедадом» — 4:0.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Красные дьяволы» открыли счет на 27-й минуте, когда точный удар нанес Бруну Фернандеш.

    На 57-й минуте португальский полузащитник оформил дубль, воспользовавшись передачей Дэниела Джеймса.

    До разгрома дело на 64-й минуте довел Маркус Рашфорд, реализовавший выход один на один с вратарем.

    Победную точку на 90-й минуте поставил Джеймс, точно пробивший с угла вратарской.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:4
    Голы: 0:1 Бруну Фернандеш (27'), 0:2 Бруну Фернандеш (57'), 0:3 Маркус Рашфорд (65'), 0:4 Даниэль Джеймс (90') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 73'), Игор Субельдия, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Асьер Ильярраменди (Андер Гевара, 73'), Микель Мерино, Давид Сильва, Микель Оярсабаль (Хон Баутиста, 86'), Аднан Янузай (Порту Кристиан, 80'), Александер Исак (Андер Барренечеа, 80') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд (Amad Diallo, 83'), Фред, Бруну Фернандеш (Хуан Мата, 83'), Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай (Неманья Матич, 60'), Маркус Рашфорд (Антони Марсьяль, 69') Предупреждения: Аарон Ван-Биссака (8'), Робен Ле Норман (89')

    Ответная играя пройдет 25 февраля на «Олд Траффорд».

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