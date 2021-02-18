Црвена Звезда — Милан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Црвена Звезда»: Милан Борян, Милош Дегенек, Радован Панков, Неманья Милунович, Мирко Иванич, Guelor Kanga, Негош Петрович, Milan Rodic, El Fardou Ben Nabouhane, Марко Гобелич, Диего Фальчинелли.
«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu, Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер, Суалихо Мейте, Раде Крунич, Самуэль Кастильехо, Марио Манджукич, Анте Ребич.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Милан» со счетом 0:2.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Милан» со счетом 0:2.
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