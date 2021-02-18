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    Сумеет ли «Милан» выиграть в Белграде?

    «Црвена Звезда» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 1.90) на матч футбольной Лиги Европы 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Милан»
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    Златан Ибрагимович
    В четверг, 18 февраля, «Црвена Звезда» на своем поле примет «Милан» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Райко Митич», начнется в 20:55 по московскому времени. «Црвена Звезда» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 20:55 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.92
  • Ставка!
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» вышла в плей-офф Лиги Европы из группы L, в которой отстала от «Хоффенхайма», зато опередила либерецкий «Слован» и «Гент».

    В сербской Суперлиге подопечные Деяна Станковича уверенно лидируют, опережая «Партизан» на девять баллов после 21 тура.

    Победная серия белградской команды в национальном первенстве насчитывает девять матчей, а в февральских турах она обыграла «Нови Пазар» (3:1) и «Раднички Ниш» (1:0).

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    После травмы у «Црвены Звезды» восстанавливается полузащитник Александр Катай.

    «Милан»

    «Милан» пробился в 1/16 финала через группу H, в которой был сильнее «Лилля», пражской «Спарты» и «Селтика».

    В национальном первенстве «россонери» долгое время лидировали, но сейчас на один балл отстают от миланского «Интера».

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  • 15/02/2021

    • Дело в том, что команда Стефано Пиоли на минувших выходных сенсационно проиграла «Специи» (0:2) и позволило принципиальному сопернику уйти в отрыв.

    Примечательно, что из Кубка Италии «Милан» выбил как раз «Интер» (1:2), с которым «россонери» предстоит сыграть еще раз 21 февраля в рамках Серии А.

    У «Милана» травму залечивает испанский полузащитник Браим Диас.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милана» — 1.96, победа «Црвены Звезды» — 3.90, ничья — 3.70.

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    Трудно сказать, как «россонери» отреагируют на шокирующее поражение от «Специи». Конечно, им важно поднять боевой дух победой в Белграде, но отдавать все силы они не имеют права, поскольку еще через несколько дней их ждет принципиальное дерби.

    Белградцы сейчас на ходу, однако возможная потеря Александра Катая может стать серьезным ударом и повлиять на результативность.

    Что-то нам подсказывает, что Деян Станкович сможет настроить своих подопечных на ожесточенное сопротивление, поэтому «Милану» будет тяжело не только выиграть, но даже забить. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.90.

    Еще один интересный вариант — «ничья в первом тайме или матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.75.

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    Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Милан» 18.02.2021 в 20:55. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
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