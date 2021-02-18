В четверг, 18 февраля, «Црвена Звезда» на своем поле примет «Милан» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Райко Митич», начнется в 20:55 по московскому времени. «Црвена Звезда» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» вышла в плей-офф Лиги Европы из группы L, в которой отстала от «Хоффенхайма», зато опередила либерецкий «Слован» и «Гент».

В сербской Суперлиге подопечные Деяна Станковича уверенно лидируют, опережая «Партизан» на девять баллов после 21 тура.

Победная серия белградской команды в национальном первенстве насчитывает девять матчей, а в февральских турах она обыграла «Нови Пазар» (3:1) и «Раднички Ниш» (1:0).

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После травмы у «Црвены Звезды» восстанавливается полузащитник Александр Катай.

«Милан»

«Милан» пробился в 1/16 финала через группу H, в которой был сильнее «Лилля», пражской «Спарты» и «Селтика».

В национальном первенстве «россонери» долгое время лидировали, но сейчас на один балл отстают от миланского «Интера».

Дело в том, что команда Стефано Пиоли на минувших выходных сенсационно проиграла «Специи» (0:2) и позволило принципиальному сопернику уйти в отрыв.

Примечательно, что из Кубка Италии «Милан» выбил как раз «Интер» (1:2), с которым «россонери» предстоит сыграть еще раз 21 февраля в рамках Серии А.

У «Милана» травму залечивает испанский полузащитник Браим Диас.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милана» — 1.96, победа «Црвены Звезды» — 3.90, ничья — 3.70.

Трудно сказать, как «россонери» отреагируют на шокирующее поражение от «Специи». Конечно, им важно поднять боевой дух победой в Белграде, но отдавать все силы они не имеют права, поскольку еще через несколько дней их ждет принципиальное дерби.

Белградцы сейчас на ходу, однако возможная потеря Александра Катая может стать серьезным ударом и повлиять на результативность.

Что-то нам подсказывает, что Деян Станкович сможет настроить своих подопечных на ожесточенное сопротивление, поэтому «Милану» будет тяжело не только выиграть, но даже забить. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.90.

Еще один интересный вариант — «ничья в первом тайме или матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.75.