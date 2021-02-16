Уткин: Я за перенос «Динамо» — «Спартак». Это «Форд Боярд», а не футбол

Известный блогерпризвал перенести матч 1/8 финала Кубка России междуиз-за сложных погодных условий в Москве.

«Я всецело за перенос матча "Динамо" — "Спартак". Говорю об этом матче, потому что это: а) главная витрина возобновляющегося сезона; б) главное, что я отлично себе представляю, какая погода будет в Москве в выходные. Не только в эти, но и в следующие. Сейчас будет -16. А через неделю 0.

Это травмоопасно. Это "Форд Боярд", а не футбол. Не лишено интереса, но глупо по смыслу. И не может служить витриной или быть топовым матчем, потому что для хорошей игры нужны условия. Не особенные и не щадящие. Просто соответствующие», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Матч «Динамо» — «Спартак» запланирован на 20 февраля. В этот день в Москве ожидается температура воздуха до -20 градусов.